FOTOGALERÍA| Recuerdan a víctimas de feminicidio en SLP durante mitin por Ingrid

Agrupaciones feministas de San Luis Potosí se unieron a la movilización nacional "Todas por Ingrid", mujer asesinada y desollada por su pareja sentimental en la Ciudad de México, en la que se exigen justicia por este y todos los feminicidios ocurridos en el país.



Durante el mitin colocaron un tendedero con los nombres de las mujeres víctimas de feminicidio en Estado, dentro de las que se encuentran: Karla Pontigo, Odalis Hipólito, Itzel Shantal González, Viviana Elizabeth Vázquez, Mitzi, Susana Viramontes, Paola Guerrero, Samantha Jocelyn, como un recordatorio de la injusticia e impunidad que permean en los casos y para que ninguna mujer vuelva a sufrir ningún tipo de violencia.

En plaza de Fundadores colocaron pancartas con mensajes como: "Las nombramos y no las olvidamos". "Con el sueño de que este sea el último feminicidio". "Somos el grito de las que no están vivas". "Marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo". "No estamos todas, faltan las asesinadas. #Ingrid".

Una de las activistas, consideró importante hacer visible la unidad entre mujeres y aunque una pancarta no sirve para detener esa ola de violencia y feminicidios, sí servirá para crear conciencia entre las mujeres de todas las edades de que no están solas. Asimismo, exigieron a las autoridades garantías sobre su seguridad, con el objetivo de que ninguna mujer nunca, sea víctima de ningún tipo de violencia.

Bajo el lema: "Amor-es sin violencia", de manera simultánea, en Plaza de Armas se llevó a cabo la "Ronda de Hombres en Contra de la Violencia hacia las Mujeres", movilización encabezada por hombres en contra del machismo y de la violencia en contra de ellas.

Los hombres congregados frente a la sede legislativa del Plaza Armas, emitieron un discurso en pro de la igualdad y la paz, en "pleno reconocimiento" de que la violencia no es sólo problema de las mujeres afectadas, sino un social del cual todos se deben responsabilizar.