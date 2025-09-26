Fotos | Se abren más socavones en la capital
Personal de Protección Civil y Policía Vial acude a dos puntos de la ciudad tras reportes de socavones
Personal del área de Construcción de la Dirección de Protección Civil Municipal, junto con elementos de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acudieron a dos puntos de la ciudad tras recibir reportes de socavones.
El primero se registró sobre la calle Alemania, en el fraccionamiento Providencia, mientras que el segundo se ubica en la calle Guillermo Prieto, esquina con Negrete, en el barrio de San Sebastián.
Fotos: PC
En ambos casos se realizó la evaluación de las afectaciones y se procedió a acordonar las zonas para prevenir riesgos a los peatones y automovilistas.
Las incidencias fueron notificadas a Interapas San Luis Potosí para su atención.
