Fotos | Se abren más socavones en la capital

Personal de Protección Civil y Policía Vial acude a dos puntos de la ciudad tras reportes de socavones

Por Perla Nieto

Septiembre 26, 2025 01:47 p.m.
A
Fotos: PC

Fotos: PC

Personal del área de Construcción de la Dirección de Protección Civil Municipal, junto con elementos de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acudieron a dos puntos de la ciudad tras recibir reportes de socavones.

El primero se registró sobre la calle Alemania, en el fraccionamiento Providencia, mientras que el segundo se ubica en la calle Guillermo Prieto, esquina con Negrete, en el barrio de San Sebastián.

Fotos: PC 

En ambos casos se realizó la evaluación de las afectaciones y se procedió a acordonar las zonas para prevenir riesgos a los peatones y automovilistas.

Las incidencias fueron notificadas a Interapas San Luis Potosí para su atención.

Toma UASLP acciones contra fraudes en exámenes de egreso
SLP

Ana Paula Vázquez

Implementará un software para evitar búsquedas en internet durante las evaluaciones

CEGAIP evalúa cumplimiento de ley en Villa de Pozos
SLP

Samuel Moreno

Garantizar acceso a información pública, objetivo del CEGAIP en Villa de Pozos

Fotos | Se abren más socavones en la capital
SLP

Perla Nieto

Personal de Protección Civil y Policía Vial acude a dos puntos de la ciudad tras reportes de socavones

Pacientes exigen reabrir programa de trasplantes en el Central
SLP

Ana Paula Vázquez

"Esto no es algo opcional, es una necesidad para nosotros", expresó una de las afectadas