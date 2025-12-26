Fracasa intento legal para detener relevo en Derecho de la UASLP
El proceso de relevo en la UASLP avanza pese a intento legal fallido
La vía judicial no logró frenar el proceso para designar a la nueva Dirección de la Facultad de Derecho Ponciano Arriaga, luego de que un juez federal rechazó conceder una medida definitiva que buscaba suspender la elección.
Aunque el conflicto sigue en tribunales, el procedimiento universitario no quedó invalidado ni anulado, por lo que el relevo permanece en curso bajo observación judicial.
no te pierdas estas noticias
Fracasa intento legal para detener relevo en Derecho de la UASLP
Redacción
El proceso de relevo en la UASLP avanza pese a intento legal fallido
Buscan reforzar derechos laborales ante patrones extranjeros
Redacción
Documenta Julieta Terán que en el sector comercio y servicios como hay trabajadoras o trabajadores sin contrato
Avalan mayoría de municipios "Ley gobernadora" y queda firme
Ana Paula Vázquez
El decreto que será promulgado reforma disposiciones de la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral