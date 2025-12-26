Fracasa intento legal para detener relevo en Derecho de la UASLP

La vía judicial no logró frenar el proceso para designar a la nueva Dirección de la Facultad de Derecho Ponciano Arriaga, luego de que un juez federal rechazó conceder una medida definitiva que buscaba suspender la elección.

Aunque el conflicto sigue en tribunales, el procedimiento universitario no quedó invalidado ni anulado, por lo que el relevo permanece en curso bajo observación judicial.