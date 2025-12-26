logo pulso
Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Fracasa intento legal para detener relevo en Derecho de la UASLP

El proceso de relevo en la UASLP avanza pese a intento legal fallido

Por Redacción

Diciembre 26, 2025 06:26 p.m.
Fracasa intento legal para detener relevo en Derecho de la UASLP

La vía judicial no logró frenar el proceso para designar a la nueva Dirección de la Facultad de Derecho Ponciano Arriaga, luego de que un juez federal rechazó conceder una medida definitiva que buscaba suspender la elección.

Aunque el conflicto sigue en tribunales, el procedimiento universitario no quedó invalidado ni anulado, por lo que el relevo permanece en curso bajo observación judicial.

SLP

Redacción

El proceso de relevo en la UASLP avanza pese a intento legal fallido

Buscan reforzar derechos laborales ante patrones extranjeros

SLP

Redacción

Documenta Julieta Terán que en el sector comercio y servicios como hay trabajadoras o trabajadores sin contrato

Avalan mayoría de municipios "Ley gobernadora" y queda firme

SLP

Ana Paula Vázquez

El decreto que será promulgado reforma disposiciones de la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral

Fiscal electoral presenta formalmente su renuncia

SLP

Ana Paula Vázquez

González Macías dejará el cargo para incorporarse como magistrado del TFJA