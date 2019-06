Fraccionamientos reprueban por falta de solución pluvial

Hay fraccionamientos que no han sido aprobados en su construcción, precisamente porque no han presentado un esquema de soluciones pluviales, y otros que no fueron recibidos porque no desahogaron los procedimientos de solución perfectamente concluidos, informó el alcalde de la capital Xavier Nava Palacios.

"Lo que pasa es que antes no se utilizaba que todo estuviera bajo la norma y en regla, y ahora que tratamos de hacer las cosas bien, entonces dicen ´se están retrasando algunos trámites´, lo cual nos obliga a estar conscientes de que la ciudad ya no aguanta más".

Precisó que por ello es necesario reconsiderar el atlas de riesgo, zonas inundables y todos los espacios donde sea necesario valorar para la construcción de casas

Dijo que la ciudad ya no aguanta más y por lo tanto, es necesario crear un nuevo programa de desarrollo urbano que considere todas las situaciones, es decir atlas de riesgo, zonas de inundación y todos los espacios donde sea necesario considerar cualquier punto delicado para valorar.