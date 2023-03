Frena Salud plazas para psiquiatras

El Sector Salud mantiene limitadas las plazas para las y los profesionales de la psiquiatría a pesar de que la pandemia de Covid-19 incrementó los trastornos mentales de la población, al grado de que en numerosos casos es necesaria la intervención de psiquiatras.

El doctor José Arturo Chávez Contreras, expresidente del Colegio Potosino de Psiquiatría aseguró que hacen falta más profesionales en ese campo, pero que las condiciones para la formación de nuevos especialistas en psiquiatria han sido debilitadas por el sector gubernamental.

El Colegio Potosino de Psiquiatría, que tiene la obligación de agrupar a las y los psiquiatras que ejercen en el estado, registra en la actualidad a poco más de 90 personas, lo que significa que, en San Luis Potosí, hay un psiquiatra por cada 28 mil habitantes.

“El Sector Salud no ha autorizado más plazas para psiquiatras. En la capital, solamente hay psiquiatras en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, de la calle Nicolás Zapata, mientras que en el Hospital No. 50 hay un solo psiquiatra dedicado a tratar pacientes de trasplantes”, precisó José Arturo Chávez.

La ausencia de plazas para estos profesionistas de la medicina, se mantiene a pesar de que en San Luis Potosí operan, entre otras instituciones, la Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Neumann Peña”, el Centro Integral de Salud Mental (Cisame), el Instituto Temazcalli e incluso el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, todas ellas necesitadas de psiquiatras.