Industriales y legisladores revisan agenda clave para competitividad y seguridad

Industriales y legisladores revisan agenda clave para competitividad y seguridad

SLP

Frenan compensaciones de fin de año en Pozos

Concejales reculan y frenan sus propios beneficios de fin de año ante críticas

Por Samuel Moreno

Noviembre 28, 2025 05:51 p.m.
A
Frenan compensaciones de fin de año en Pozos

En sesión ordinaria número 28, el Concejo Municipal de Villa de Pozos rechazó por mayoría el dictamen que proponía una re presupuestación para cubrir gastos de cierre del ejercicio 2025, lo que detuvo temporalmente la entrega de compensaciones y devoluciones fiscales a concejales y personal por honorarios. El expediente fue devuelto a la Comisión de Hacienda para una revisión más amplia.

LEA TAMBIÉN

Reprueban en Congreso aguinaldos a concejales poceños

Dante Alán Carreón justificó que se dichas prestaciones son en beneficio de “todos” los trabajadores

El planteamiento incluía tres puntos: compensaciones de fin de año, habilitación del séptimo día laborado y devolución del ISR tanto para integrantes del Cabildo como para trabajadores bajo esquema de honorarios. No obstante, la mayoría decidió que era necesario un análisis más profundo antes de aprobar el uso de recursos públicos en estos rubros.

La votación mayoritaria en contra frena por ahora el gasto estimado y obliga a la Comisión de Hacienda a revaluar el impacto financiero y administrativo de las medidas. Una vez concluido el análisis, el dictamen regresará a pleno para su deliberación y eventual votación.

Durante la discusión, la presidenta concejal Patricia Aradillas Aradillas llamó a actuar con congruencia y ética, subrayando que el presupuesto debe priorizar a quienes menos ganan y orientarse al beneficio general de la población. Recalcó que las decisiones sobre recursos públicos deben tomarse con responsabilidad y transparencia.

El Concejo continuará el análisis técnico y presupuestal en comisiones, en espera de emitir una resolución definitiva en próximas sesiones.

SLP

Samuel Moreno

Concejales reculan y frenan sus propios beneficios de fin de año ante críticas

