Frenan tiraderos clandestinos en Del. de La Pila

El Gobierno de la Capital puso un alto a los tiraderos clandestinos en la Delegación La Pila, donde una persona fue detenida en el momento en que realizaba estas prácticas ilegales, al ser sorprendida en flagrancia tirando desechos provenientes de una empresa de la Zona Industrial.

El operativo fue realizado de manera conjunta por personal de Gestión Ecológica, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital y autoridades de la Delegación La Pila, luego de detectar movimiento constante de tráileres que ingresaban a terrenos ejidales para descargar residuos de todo tipo de forma ilegal.

En el lugar se encontró que no solo se tiraban escombros, sino también desechos industriales, residuos de plantas automotrices e incluso material hospitalario, lo que representa un riesgo serio para la salud de las personas y el medio ambiente.

La persona detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, mientras continúan las investigaciones para identificar a más responsables y frenar estas prácticas que dañan el entorno.

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El Gobierno de la Capital dejó claro que no habrá tolerancia para quienes contaminen de esta manera, y que se reforzarán los operativos en la zona para evitar que estos tiraderos clandestinos vuelvan a operar.