Freno legal complica obras en el parque de Morales
Un recurso judicial impide que Seduvop intervenga árboles y flora del parque, lo que frena los trabajos.
Aunque existe un amparo para suspender las obras de rehabilitación en el parque "Juan H. Sánchez", se avanza lentamente con respeto al ordenamiento judicial, informó Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).
La determinación del Poder Judicial de la Federación deriva de un amparo presentado por Cambio de Ruta, organización ambientalista que ha solicitado que la dependencia estatal presente las especificaciones del proyecto.
Vargas Tinajero refirió que el fallo del juzgado federal estableció que no se puede intervenir ningún árbol, arbusto y demás flora en el centro recreativo, por ello "son bastante complicadas las cosas", lamentó.
"Nosotros por nuestra parte mandamos una revisión de este amparo, y es en lo que estamos. O sea, para que ojalá se pudiera debatir un poco este punto", manifestó la funcionaria estatal.
