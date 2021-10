Fuera de Gobierno unos 900 empleados

El Gobierno del Estado no ha despedido a trabajadores, como han manejado algunas organizaciones sindicales, afirmó el Oficial Mayor, Noé Lara Henríquez, y aseguró que sólo no se renovaron los contratos al personal de confianza o de honorarios no indispensable, que concluyó su relación laboral con la saliente administración.

Abundó que se les venció el contrato a 900 trabajadores de honorarios y de confianza y éste ya no fue renovado, porque sus actividades no se necesitan en la administración, como se determinó en base a una revisión y análisis de las necesidades reales de cada secretaría, de cada dependencia.

Cuestionado con respecto a si no se está eliminando gente para llevar a personal que trabaja con ellos, dijo que sí hay gente de su entera confianza en puestos específicos, pero "no sacamos a los que estaban para meter a los nuestros, todos son potosinos y todos tienen derechos por igual".

Al recordar que durante la pandemia se trabajó con 20 por ciento de empleados y no se paró el Gobierno, manifestó que se quedarán sólo con el personal estrictamente necesario.

"Debo decirle que a veces hay la percepción de que venimos a cortar cabezas, que somos los malos, no es así", expresó.

Noé Lara explicó dijo además "no todo el personal es malo, hay gente que hace mucha falta y se trabaja con ellos, hay personas que no sirven para el trabajo de la administración, pero no se están yendo todos, se está haciendo una valoración".

Sobre la relación con los sindicatos del Gobierno, señaló que ya tuvo acercamiento con lideresas y ha sido en buenos términos: "deben sensibilizarse y entender que son parte importante para el trabajo de la administración, pero algunas organizaciones sindicales utilizan a los trabajadores con otros fines para los que fueron contratados y eso es lamentable", dijo.