Fuerzas federales implementarán estrategia contra el tráfico de fentanilo por SLP

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández, admitió que las autoridades federales implementarán una nueva estrategia para contrarrestar el tráfico de sustancias ilegales por el estado de San Luis Potosí, especialmente el fentanilo, pues se ha identificado que la delincuencia está utilizando rutas que atraviesan la entidad para llevar el producto hasta la frontera norte del país.

Argumentó: "Históricamente, la situación geográfica de San Luis Potosí nos ha resultado beneficiosa y afortunada en muchos sentidos, pero, desafortunadamente, en el trasiego de la droga pareciera que no nos está favoreciendo en lo absoluto; hay un esquema de colaboración que está implementándose a cargo de la Fiscalía General de la República".

Dijo que, infortunadamente, en estos últimos meses que son cierre de administración la violencia como tal se ha recrudecido en el estado, se ha registrado, sobre todo, un mayor número de homicidios en la zona conurbada de la capital potosina, la mayoría de ellos relacionados precisamente a las actividades de los cárteles de la droga.

Añadió que el fin de semana se supo del asesinato de un tatuador, ocurrido en Ciudad Valles, caso en el que la víctima no sólo fue ejecutada, sino que ésta y una persona más fueron quemadas dentro del local donde trabajaban, un nivel de violencia o modalidad que no se conocía en San Luis Potosí y que lamentablemente ahora se presenta.