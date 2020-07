FUP pide examen a rechazados por COVID

Mientras la CEDH evaluó que la UASLP no atenta contra el derecho a la educación, por disponer que los alumnos que presenten síntomas de males respiratorios el día del examen de admisión ya no puedan hacerlo posteriormente, la FUP juzgó que la medida de la casa de estudios, es "intransigente".

Óscar Patiño Sanjuanero, presidente de la Federación Universitaria Potosina (FUP), enfatizó que son entendibles las medidas de sanidad como los filtros sanitarios que estarán en la evaluación, pero la disposición no es justa para los candidatos a la UASLP, pues "el cuerpo no avisa".

Planteó que algún aspirante puede no tener el Covid-19, pero sí un resfriado u otra afección por los cambios bruscos de temperatura. Consideró que serán casos mínimos.

"Yo estaría hablando en estos días con el licenciado Juan Manuel Buenrostro Morán y también con el rector de la Universidad, a fin de que se reagende un segundo examen para estas personas que presenten esos síntomas", dijo.

Aparte, Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), argumentó que la medida de la UASLP no sería violatorio al derecho a la educación, porque son condiciones externas a la Universidad.

Sustentó que la UASLP aplica la valoración en una sola fecha para que todos los interesados tengan igualdad de condiciones. Si un aspirante en otro contexto donde no hubiera Covid-19, enferma y no se presenta, pierde la oportunidad, sin embargo, no es una causa imputable a la institución, sino una circunstancia de salud, ejemplificó.