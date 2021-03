Gabriela Nales invita a vallenses a gobernar junto con Pedroza

Ciudad Valles, S.L.P.- Gabriela Nales de Pedroza convocó a las mujeres a gobernar junto con Octavio Pedroza Gaitán a partir del 26 de septiembre, porque este proyecto es de cada una de las y los potosinos.

En una reunión con mujeres que se realizó en este municipio de la Puerta Grande de la Huasteca Potosina, la señora Nales de Pedroza aseguró que cada una de ellas tiene la encomienda de lograr que gobierne el bien por San Luis Potosí, porque es una elección complicada, pero no difícil, "y se trata de un proyecto ganador, así es que vamos a la segura".

En su intervención, el candidato a la gubernatura por la Coalición "Sí por San Luis Potosí", pidió el apoyo de las mujeres para que "inunden" con mensajes por todos los medios posibles de salir a votar por este proyecto que es de todas y todos; y así como se sumaron los cuatro partidos: PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular, debe replicarse entre la ciudadanía para conjuntar esfuerzos.

"Yo lo que les digo, es que con qué cara vamos a decirles a nuestros hijos o nietos de qué no hicimos lo necesario, por no irme a transmitir este mensaje, llamadas y utilizar todas las vías, y no haberles dicho que sí hay una esperanza de que San Luis Potosí pueda ser diferente, de qué Ciudad Valles y el Estado potosino van a salir adelante, y no regateamos nada, porque está en juego la Patria, nuestro San Luis y Valles, y está en juego el futuro de cada una de nuestras familias".

En su gira proselitista, en el municipio de Ébano, Pedroza Gaitán hizo un llamado a los potosinos a no vender su voto el 6 de junio y apoyar a la coalición conformada por el PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, convenciendo a sus familiares y amigos y haciendo una red de personas a favor de este proyecto.

"Veníamos ahorita por esta avenida y vimos que están tapizadas de lonetas. Las lonetas no votan, las lonetas se pagan para tener el derecho de colocarlas, qué pena me dan quienes creen que con un billete de 500 pesos van a comprar la voluntad de un ebanense, se equivocan porque la gente de Ébano tiene dignidad; ¿cuánto nos dura una despensa?, una semana, ¿cuánto dura la vergüenza de haber vendido nuestro voto?, dura toda la vida, por eso no nos preocupemos que tapizan las calles y las avenidas, nosotros tapizamos sus corazones con ideas, con propuestas".

Reconoció el trabajo que ha hecho el alcalde de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo: "si hubiera más alcaldes como tú, nuestro estado sería otro".

Posteriormente en Tamuín, Octavio Pedroza también refrendó su compromiso por regresar la paz social y la seguridad en las cuatro regiones del Estado, apoyar e impulsar a los productores agrícolas y ganaderos de la región, porque durante su gobierno, tendrán todos los recursos necesarios para poder realizar su actividad económica.

"Tenemos que ir un paso adelante y están convencidos que la ruta por la que debemos transitar es la Coalición Sí por San Luis Potosí, tenemos que ir por aquellos que no están decididos y convencerlos, porque nuestro Estado está en riesgo con impresentables que quieran gobernar, por eso tenemos que pasar de la pasividad para convertirnos en actores de la película, convencernos y comprometernos, por eso generamos un ejército en la Huasteca Potosina para promover que salgan a votar el próximo 6 de junio", apuntó.

En los eventos estuvo acompañado de aspirantes a las alcaldías para las presidencias municipales de Ébano y Tamuín, así como a las diputaciones locales y federal; el diputado local, Rolando Hervert Lara y los presidentes de los comités directivos municipales de los partidos que conforman la coalición.