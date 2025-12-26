Galindo asegura saldo blanco en la capital

El Gobierno de la Capital reportó saldo blanco en materia de seguridad durante las festividades del 24 y 25 de diciembre en San Luis Potosí, como resultado de los operativos preventivos implementados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal, informó el Ayuntamiento en un comunicado.

De acuerdo con el boletín oficial, durante los despliegues se realizó el decomiso de pirotecnia prohibida en puestos ambulantes sin autorización y se desactivaron tres bailes en la vía pública que no contaban con permiso, en las colonias 6 de Junio, Constitución y El Sauzalito.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que, como parte de las acciones derivadas de los operativos, varias personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado por delitos contra la salud y conducción temeraria. Además, se registraron 38 remisiones al Juzgado Cívico por distintas faltas administrativas.

Según el informe municipal, también se atendieron más de 40 auxilios ciudadanos y se logró controlar un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Potosí Rioverde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En materia de seguridad vial, el Gobierno capitalino reportó la atención de nueve hechos de tránsito, todos con daños materiales, así como la aplicación del programa Conducción Segura, mediante el cual se detectó a tres personas en estado de ebriedad.

La autoridad municipal indicó que los operativos se mantuvieron activos en todo el municipio y que la atención a reportes ciudadanos fue uno de los ejes de la estrategia aplicada durante el periodo navideño, de acuerdo con la información difundida.