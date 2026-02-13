Galindo defiende cambios en servicios médicos municipales

El alcalde de Enrique Galindo Ceballos defendió los recientes cambios en los servicios médicos para trabajadores del Ayuntamiento de San Luis Potosí y aseguró que no existe ninguna afectación, sino una mejora sustancial en la atención, al tiempo que atribuyó las inconformidades a "grilla" y a intentos de polemizar una medida que, dijo, beneficia directamente al personal.

"No pasó nada extraordinario", afirmó el edil al explicar que el hospital que actualmente presta el servicio es el mismo que ha operado desde hace años. "Es el mismo hospital de hace 20 años, no ha cambiado realmente nada, se perfeccionaron los mecanismos", sostuvo.

Detalló que antes los empleados debían acudir primero a una instalación municipal en Zenón Fernández para consulta general y posteriormente trasladarse al hospital para estudios o especialidades, mientras que ahora todos los servicios se concentran en un solo lugar. "Si antes tenías que hacer dos visitas, ahora haces una sola al mismo hospital", explicó, lo que, a su juicio, reduce tiempos y facilita la atención.

Galindo Ceballos subrayó que la cobertura económica también se amplió. Indicó que anteriormente cada trabajador contaba con una suma asegurada anual de 300 mil pesos por familia y ahora es de 600 mil pesos, además de que se aplica por evento y para cada integrante registrado. "Se duplicó la cobertura", enfatizó, al asegurar que esto permite atender distintos padecimientos sin agotar el monto total en un solo tratamiento.

El alcalde añadió que el contrato se realizó mediante licitación pública y que toda la documentación está disponible para revisión. "Ya saben que soy de puertas abiertas, ahí está el contrato, que si lo quieren revisar", comentó. También afirmó que el sistema municipal es actualmente "el mejor servicio médico institucional en los tres órdenes de gobierno".

Sobre las críticas agregó que, "luego hay quien le gusta echar un poquito de grilla" y "alguien quiso polemizar con algo tan bueno", señaló.