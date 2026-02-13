logo pulso
RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

COMPARTE FELICIDAD POR SU BODA CON LEONARDO ROSANO MONJARÁS

Por Maru Bustos PULSO

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
Andrea Parra Castillo y Leonardo Rosano Monjarás realizarán el anhelo de unir sus vidas para siempre, a través del sacramento del matrimonio, a efectuarse en marzo próximo.

Con este motivo, los futuros esposos reciben de la familia y amistades los mejores deseos de felicidad.

A fin de darle una cálida bienvenida a su hogar y a su familia, Lucía Monjarás Guerra ofreció a la prometida de su hijo una espléndida recepción.

Para la ocasión, con su hija Ana Lucía Rosano Monjarás integró detalles de buen gusto, que agradaron a Andrea y y a la selecta concurrencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ahí, su mamá Leticia Castillo de Parra.

También estuvieron, tías, primas y amistades cercanas, quienes en una agradable atmósfera contemporánea compartieron su felicidad.

