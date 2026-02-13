Pues resultó como se dijo: el destape que hizo Manuel Velasco de Ruth González Silva como candidata del Partido Verde Ecologista de México a la gubernatura de San Luis Potosí, después su esposo, Ricardo Gallardo Cardona vino a generar turbulencia en unas aguas que apenas estaban calmándose.

lll

El que quizá sea el más duro efecto colateral de la declaración del senador "aliado" ocurrió muy temprano, en la conferencia cotidiana de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ahí fue donde más se notó la gravedad del error de cálculo del político chiapaneco, pues hizo resurgir el debate de la reforma antinepotismo y, más grave, hizo regresar el tema al discurso presidencial.

lll

De inicio, Sheimbaum Pardo recordó tangencialmente que su iniciativa contra el nepotismo tuvo que trasladarse hasta 2030 naufragó a causa del Verde y del empeño gallardista en la postulación de Ruth González.

lll

También volvió a establecer que esa prohibición está en los estatutos morenistas y que, a diferencia de la reforma electoral, sería efectiva ya en la próxima elección, lo que en la práctica cancela una alianza entre el PVEM y Morena en San Luis.

lll

Y luego el mensaje directo: "que se esperen 6 años para competir", tras reiterar su oposición personal a concretar la sugerencia de Velasco Coello.

El problema en que los metió el chiapaneco no pasó desapercibido en Palacio de Gobierno. Pero el control de daños no parece del todo eficaz.

lll

Querer reinterpretar las declaraciones tan directas de Velasco Coello hicieron recordar el famoso "lo que el presidente quiso decir" al que acudía el vocero Rubén Aguilar cada que Vicente Fox metía la pata. Y hoy y entonces, resultó igual de ineficaz.

lll

El asunto se agrava porque el mandatario estatal decidió que para desactivar los efectos de un destape... la mejor herramienta eran más destapes.

lll

Así, expresó que el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, y el líder estatal del PVEM, Ignacio Segura, no solo podían, sino que querían la candidatura.

lll

Les echó a perder los varios descartes que los dos han hecho cada que se les ubicaba como aspirantes.

lll

Ahora, ambos están en un predicamento si pretenden hacer lo mismo más adelante.

lll

Finalmente, el asunto también afectaría las aspiraciones de Ruth González, pues el foco nacional se reposicionará sobre ella.

lll

Hace rato que el órgano fiscalizador estatal, como Auditoría Superior del Estado o como Instituto de Fiscalización Superior del Estado, no hacía público un proceso contra algún funcionario o ex funcionario.

lll

Ayer, en el Periódico Oficial del Estado publicó tres citatorios para una exfuncionaria estatal del gobierno anterior, en funciones de contralora de varias dependencias, pero vinculada a una auditoría de la Seduvop y los tesoreros de Lagunillas y Santo Domingo, en asuntos relacionados a la cuenta pública de 2018.

El IFSE los cita a los tres por procesos de substanciación de procesos de responsabilidad administrativa.

lll