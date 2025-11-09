Galindo presume finanzas sanas: promete cierre de año sin préstamos

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que el Ayuntamiento cuenta con finanzas suficientes para enfrentar los compromisos de fin de año, incluidos el pago de aguinaldos y otras prestaciones laborales.

Aseguró que, pese a que en otros municipios se han solicitado préstamos para cubrir estas obligaciones, en la capital potosina no ha sido necesario recurrir al endeudamiento.

Galindo recordó que durante los cuatro años que lleva al frente del gobierno municipal no se ha contratado ninguna línea de crédito, ni para compromisos laborales ni para otro tipo de obligaciones.

Señaló que esta decisión ha sido producto de una administración "disciplinada" que ha buscado mantener una reserva financiera estable para garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento y cumplir con sus responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El alcalde también explicó que en los meses de noviembre y diciembre se puso en marcha un programa de descuentos dirigido a la población con adeudos en contribuciones municipales. Esta medida, afirmó, no solo permite que más habitantes se regularicen, sino que también fortalece la recaudación en un periodo crucial para la hacienda pública.

Aseguró que gracias a esta estrategia de ingreso y a la gestión ordenada de los recursos, el Ayuntamiento podrá cerrar el año sin sobresaltos. "No está prevista ninguna contingencia laboral", insistió, al señalar que existe cobertura para todas las obligaciones de diciembre.

Galindo confió en que el buen manejo financiero se mantenga hasta el último día del año, tal como dijo ha ocurrido durante los últimos tres ejercicios, en los que la capital ha logrado equilibrar sus finanzas sin recurrir a créditos.