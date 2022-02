Galindo se dice defensor de los Der. humanos

Luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informara que el Ayuntamiento de la capital fue el tercer ente en recibir más quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el año pasado -101 quejas-, el alcalde Enrique Galindo Ceballos ofreció ser cuidadoso de que las situaciones que dieron origen a dichas quejas no se repitan.

En entrevista con medios informativos, el edil se refirió al tratamiento que su administración da al tema de derechos humanos: "Yo procuro ser muy respetuoso de estos derechos; me corresponde, en observaciones, recomendaciones y la aplicación de medidas precautorias, cumplir con las exigencias que me imponga la CEDH. En esto hemos sido muy cuidadosos, y también cuidar que las situaciones que dieron origen a las quejas, no se repitan".

Ofreció la garantía de "preservar derechos humanos, no caer en excesos. Ustedes van a notar que esta administración observará con mayor cuidado y mayor profundidad todos los temas de derechos humanos".

Afirmó que el gabinete municipal en general y todos los servidores públicos de primer nivel "saben que somos defensores y promovemos el respeto a los derechos humanos. Simplemente antier, tuvimos la segunda sesión del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con un enfoque eminente de respeto a esos derechos.