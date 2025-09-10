Galindo se dice listo para atender vialidades ante lluvias

El alcalde, Enrique Galindo Ceballos, señaló que las recientes lluvias registradas en la capital corresponden a un fenómeno atípico; sin embargo, puntualizó que la administración se encuentra lista para dar respuesta a esta situación.

"Cayó agua de más en toda la ciudad y el hecho de que ayer se haya inundado zonas que nunca se habían visto realmente es por el exceso de agua, no porque no funciona el drenaje, sino porque hubo agua de más".

El edil capitalino destacó que el balance del ayuntamiento ante las lluvias es positivo, puesto que ante el exceso de agua, la ciudad se normalizó en cuestión de horas.

Destacó que existen zonas como los principales barrios del primer cuadro de la ciudad que deben ser intervenidos de forma inmediata, debido a que cuentan con drenajes de más de 100 años de antigüedad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ejemplificó que en espacios como Balcones del Valle, se ha intervenido en diversas ocasiones, tanto en tema de repavimentación como en colapsos de la infraestructura hídrica; sin embargo, aclaró que es una de las colonias más dañadas a consecuencia de la conexión irregular a la red hídrica.

"Es una de las colonias más dañadas porque la gente optó por conectarse al drenaje sin acompañamiento técnico de Interapas, por eso es que está tan dañado el drenaje, pero hemos avanzado mucho con la junta de participación y seguramente hay temas pendientes, pero creo que es donde más hemos intervenido", concluyó.