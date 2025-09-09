Extrabajadora, en su derecho de solicitar juicio político: Galindo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, señaló que Erika Tapia, extrabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, se encuentra en su derecho de exigir juicio político y refirió que las denuncias presentadas serán investigadas a fondo.

Esto, luego de que Tapia Gone presentará ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio político en contra del regidor Jorge Zavala y Jesús Becerra, a quienes señaló como responsables de acoso laboral y presuntos actos de corrupción.

"Está en su derecho, ella puede ejercer cualquier tipo de acción y yo respeto las acciones y las solicitudes que ella haga", expresó.

Asimismo, puntualizó que él no puede solicitar la separación del regidor Jorge Zavala, debido a que su cargo fue por elección popular, mientras que en el caso de Jesús Becerra no se han comprobado las acusaciones realizadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De igual forma, Galindo Ceballos consideró que se ha confundido esta situación, pues existe múltiples vertientes en estos casos que, incluso, ya están siendo investigados por la Contraloría Interna del municipio.

"Hay una denuncia de su hija, no de ella, están separadas, de su hija, de algunos hechos que pueden ser irregulares y que ya mi Contraloría los está investigando. Y en una temporalidad totalmente diferente hace un año o dos años. Y luego hay otro hecho, el de ella en lo personal, que termina separándose de su actividad laboral. Pero lo que creo que no ha quedado muy claro es que ella termina su actividad laboral porque se le acaba el contrato", detalló.

Ante esto, el alcalde se comprometió a investigar este caso a fondo e incluso refirió que se encuentra abierto a dialogar esta situación, "pero sigue abierta desde luego la puerta del alcalde para platicar con ella en esta claridad de los hechos y ella puede pedir juicio político como lo ha hecho, yo apelo a que se aclaren bien las cosas para poner en la dimensión exacta lo que tiene que ver", concluyó.