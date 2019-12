Gallardistas se resisten a aclarar anomalías: Mejía

A más de un año de haber concluido su encargo, ex funcionarios de la pasada administración municipal no se han presentado aún a aclarar asuntos que dejaron inconclusos o anómalos en el ayuntamiento capitalino. Los hay incluso que no entregaron la declaración obligatoria por conclusión de su puesto, informó el contralor José Mejía Lira.

Algunos de los colaboradores del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez dieron otros domicilios para no ser notificados y de esta forma justificarse por no entregar a tiempo su declaración de conclusión de encargo o los pendientes que tienen.

Mejía Lira que aunque se enviaron más de 816 notificaciones para que se presenten y justifiquen por qué no entregaron su declaración de entrega después de los 60 días de concluir el cargo, algunos de ellos se han encargado de comunicar que no les llegó nada en sus domicilios.

"Aunque ellos argumentan que en ningún momento recibieron la notificación por parte del ayuntamiento, nosotros ya tenemos la información que nos respalda en la que se confirma que los ex servidores públicos dejaron ese domicilio para recibir cualquier aviso o asunto", expuso el Contralor municipal.

Dijo que también se solicitó a la oficina de correos la información de qué día les fue entregada la notificación en los domicilios que ellos señalaron, "la cual ya verificamos y sí les fue entregada en tiempo y forma en los domicilios que nosotros tenemos".

Por último, Mejía Lira añadió que es importante que los ex funcionarios de la pasada administración encabezada por Ricardo Gallardo Juárez, se presenten a hacer su declaración de la conclusión del cargo y terminar con los pendientes que tienen aún, para no ser acreedores a una sanción.