Gallardo acusa al Ayuntamiento de no invertir en la Zona Industrial
El gobernador señaló que primero deben lograrse acuerdos con el Ayuntamiento
El Gobierno del Estado puede etiquetar presupuesto del ejercicio fiscal 2026 para la rehabilitación de la Zona Industrial de la capital, sin embargo, antes se deben establecer acuerdos con el Ayuntamiento, acotó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.
Subrayó que, "digan lo que digan", todos los impuestos aplicados a la zona fabril los cobra la administración municipal.
"El Ayuntamiento cobra todo el impuesto de la Zona Industrial: prediales, agua, todo... y el dinero no lo invierte en la Zona Industrial", criticó.
El mandatario planteó que los integrantes del Congreso del Estado deberían etiquetar qué parte del presupuesto recaudado por el municipio se destine directamente a este sector productivo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Una vez logrado lo anterior, añadió, el Gobierno estatal se limitaría a realizar obras complementarias, como la construcción de puentes y avenidas, por ejemplo, la Vía Alterna, donde se prevé una inversión de más de mil millones de pesos.
"Ese sería un verdadero trabajo en conjunto, que no se está haciendo", remató Gallardo.
Te puede interesar:
no te pierdas estas noticias
Realizan Feria del Empleo para Juventudes en Soledad
Flor Martínez
Se ofrecieron cerca de 400 vacantes en distintas áreas laborales
La Pila, sin condiciones para ser municipio: López Torres
Ana Paula Vázquez
La diputada evitó opinar sobre los motivos de la propuesta del gobernador
En septiembre, comparecerá ante juez encargada de asilo Santa Sofía
Martín Rodríguez
Podría enfrentar varios delitos por maltrato a adultos mayores