Gallardo acusa al Ayuntamiento de no invertir en la Zona Industrial

El Gobierno del Estado puede etiquetar presupuesto del ejercicio fiscal 2026 para la rehabilitación de la Zona Industrial de la capital, sin embargo, antes se deben establecer acuerdos con el Ayuntamiento, acotó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona .

Subrayó que, "digan lo que digan", todos los impuestos aplicados a la zona fabril los cobra la administración municipal.

"El Ayuntamiento cobra todo el impuesto de la Zona Industrial: prediales, agua, todo... y el dinero no lo invierte en la Zona Industrial", criticó.

El mandatario planteó que los integrantes del Congreso del Estado deberían etiquetar qué parte del presupuesto recaudado por el municipio se destine directamente a este sector productivo.

Una vez logrado lo anterior, añadió, el Gobierno estatal se limitaría a realizar obras complementarias, como la construcción de puentes y avenidas, por ejemplo, la Vía Alterna, donde se prevé una inversión de más de mil millones de pesos.

"Ese sería un verdadero trabajo en conjunto, que no se está haciendo", remató Gallardo.

