Gallardo anuncia posible llegada de inversiones italianas

Después de una reunión con la representación de la Embajada de Italia en México, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que cabría la posibilidad de atraer cinco o seis inversiones italianas, principalmente del ramo textil.

Exteriorizó que, en la actualidad, más de 30 empresas de origen italiano se encuentran instaladas en la entidad potosina, por lo cual, consideró importante la llegada de más transnacionales de otros giros productivos.

"Creo que sería para nosotros algo diferente de explorar, algo distinto y bueno, creo que hay una excelente relación con Italia", manifestó Gallardo Cardona.

El mandatario estatal aseveró que el país europeo tiene una percepción favorable de la seguridad pública de San Luis Potosí, incluso mejor que la de otras entidades federativas limítrofes al estado.

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"Vino a la celebración de Zoppas (Industries de México), y platicamos de algunas empresas que pudieran llegar a San Luis, sobre todo del ramo textil, en el ramo de la moda, en el ramo de la ropa", comentó.