logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Maldita Vecindad y Moenia cierran primer día del Vive Latino 2026

Fotogalería

Maldita Vecindad y Moenia cierran primer día del Vive Latino 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gallardo anuncia posible llegada de inversiones italianas

Actualmente, más de 30 empresas italianas están instaladas en San Luis Potosí

Por Rubén Pacheco

Marzo 15, 2026 03:17 p.m.
A
Gallardo anuncia posible llegada de inversiones italianas

Después de una reunión con la representación de la Embajada de Italia en México, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que cabría la posibilidad de atraer cinco o seis inversiones italianas, principalmente del ramo textil.

Exteriorizó que, en la actualidad, más de 30 empresas de origen italiano se encuentran instaladas en la entidad potosina, por lo cual, consideró importante la llegada de más transnacionales de otros giros productivos.

"Creo que sería para nosotros algo diferente de explorar, algo distinto y bueno, creo que hay una excelente relación con Italia", manifestó Gallardo Cardona.

El mandatario estatal aseveró que el país europeo tiene una percepción favorable de la seguridad pública de San Luis Potosí, incluso mejor que la de otras entidades federativas limítrofes al estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Vino a la celebración de Zoppas (Industries de México), y platicamos de algunas empresas que pudieran llegar a San Luis, sobre todo del ramo textil, en el ramo de la moda, en el ramo de la ropa", comentó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gallardo anuncia posible llegada de inversiones italianas
Gallardo anuncia posible llegada de inversiones italianas

Gallardo anuncia posible llegada de inversiones italianas

SLP

Rubén Pacheco

Actualmente, más de 30 empresas italianas están instaladas en San Luis Potosí

Revisan en SLP programas de reinserción para internos
Revisan en SLP programas de reinserción para internos

Revisan en SLP programas de reinserción para internos

SLP

Redacción

Analizan programas para internos.

Alta afluencia turística en parajes de SLP durante puente
Alta afluencia turística en parajes de SLP durante puente

Alta afluencia turística en parajes de SLP durante puente

SLP

Redacción

Tamúl, Xilitla y Real de Catorce destacan.

Fiscalía desconoce caso de asaltante en comercios del centro histórico
Fiscalía desconoce caso de asaltante en comercios del centro histórico

Fiscalía desconoce caso de asaltante en comercios del centro histórico

SLP

Rubén Pacheco

Denuncias en redes sociales alertan sobre una asaltante que aprovecha distracciones para robar en restaurantes.