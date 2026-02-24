logo pulso
Gallardo detona movilidad con Vía Alterna Oriente

La vialidad permitirá a trabajadores de la Zona Industrial reducir su tiempo de traslado

Por Redacción

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Gallardo detona movilidad con Vía Alterna Oriente

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, inauguró la nueva 

Vía Alterna Oriente en Villa de Pozos, mejorando sin límites la movilidad en el municipio para que más trabajadores de la Zona Industrial reduzcan sus tiempos de traslado con una vialidad moderna, segura y eficaz.

Ante representantes de cámaras empresariales y habitantes de Villa de Pozos, Ricardo Gallardo aseguró que esta nueva vialidad, la cual contó con una inversión de 60 millones pesos, es parte de toda una infraestructura integral que su administración construye en la zona metropolitana de San Luis Potosí, aligerando el tráfico que se crea en la Carretera 57 para dar un mayor flujo vial, beneficiando a más de 98 mil 700 usuarios entre transportistas, proveedores, prestadores de servicios y visitantes de otros municipios y estados.

El gobernador del estado, compartió que la nueva Vía Alterna Oriente contó con una rehabilitación de más de 85 mil 310 metros cuadrados de pavimento, incluyendo las avenidas Bosques de las Flores, Jocoyota y Camino a Santa Rita, en las que se implementaron señalamientos viales, alumbrado público, drenaje pluvial, ciclovías, camellones y banquetas, lo que da una mayor seguridad también a peatones y ciclistas que circulan por la zona.

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona, reiteró que su administración avanza sin precedentes en infraestructura vial en todo el estado, destacando lo realizado en la capital potosina con la Vía Alterna Sur que llega hasta el Eje 122; la nueva Vía Alterna Oriente en Villa de Pozos y, próximamente, en Soledad de Graciano Sánchez con el mega puente de Circuito Potosí y Bulevar Valle de los Fantasmas.

