Gallardo echa "bolita" a Galindo para atender Zona Industrial
Insistió en que la recaudación del predial debe servir para la rehabilitación de calles y avenidas de ese sector
Ante los asaltos reportados en la Zona Industrial, derivado de las malas condiciones del pavimento, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, urgió al ayuntamiento capitalino a participar en la reparación de los desperfectos y tener mayor presencial policial.
El mandatario estatal añadió que el alumnado público es otra de las quejas continuas de la iniciativa privada de dicha zona fabril, cuyo competencia le corresponde al gobierno municipal de San Luis Potosí.
Gallardo Cardona manifestó que el Gobierno del Estado ha contribuido de "forma extraordinaria" en la zona industrial, donde la inversión estatal asciende a más de 2 mil millones de pesos.
"Yo siento que el alcalde (Enrique Francisco Galindo Ceballos) cuando vea esta entrevista, va atenderlo, va a ver, porque el alcalde tiene buen corazón. O sea, sabe que se necesita, aunque a lo mejor su gente no quiere", expresó.
Como lo manifestó en entrevistas previas, exteriorizó que ya es tiempo que la recaudación municipal del predial sirva para la rehabilitación de calles y avenidas de ese sector.
"Es importante que ya nos apoye el Ayuntamiento en todas estas labores, porque nosotros no podemos estar haciendo todas las labores del ayuntamiento", subrayó.
