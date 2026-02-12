Gallardo matiza "destape" de Ruth González para 2027

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, matizó el "destape" de la senadora Ruth González Silva por parte del también legislador Manuel Velasco Coello.

Este miércoles en el Senado de la República, Velasco Coello "destapó" ante la prensa nacional a la esposa del mandatario estatal, como aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las elecciones del 2027.

El mandatario estatal refirió que "lo que quiso decir" su correligionario, fue el partido del tucán ganará los comicios sin importar a qué perfil se postule.

Al igual que, en otras entrevistas, Gallardo Cardona aseveró que el PVEM registra en la actualidad una ventaja de 20 puntos en las preferencias electorales frente a los demás competidores políticos, incluso con el paso de los días aumenta.

"No, no, no ¡Ay! se le fue un poquito ya al senador Velasco, pero bueno, yo creo que, en esencia lo que quiso decir el senador Velasco es: el candidato que presente el Verde va a ganar en el 2027", comentó.

También, Gallardo Cardona dijo que otros pretendientes a la misma postulación pueden ser J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del gobierno o Juan Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM.

"La tendencia es muy clara y vamos a ser respetuosos de los tiempos. No se trata de que nos adelantemos, ni adelantar a nadie. Yo ahorita...Manuel Velasco dice que tiene candidata, yo también tengo candidatos ¿no? Y a ver quién gana", expresó.