Gallardo, molesto por amparos para proteger ciclovía y árboles: "de todo se quejan, ¡son chingaderas!"

"De todo se quejan, les gusta ver hundido a San Luis Potosí", lamentó el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, en su discurso durante la inauguración de las obras de rehabilitación de la avenida Himno Nacional, luego de cuestionar la existencia de amparos para que no se llevaran a cabo los trabajos.

"A lo mejor no lo saben, pero sacaron amparos, estamos litigando amparos para que no se hiciera la avenida Himno Nacional. ¡Son chingaderas! Estamos haciendo las cosas bien, estamos pavimentando avenidas y vienen y sacan amparos para que no hagamos la avenida, es gente sin quehacer que le gusta ver hundido a San Luis Potosí y que le gusta verlo madreado", enfatizó.

Expuso que, cuando se llevó a cabo el proyecto de la ciclovía en Himno Nacional no se presentaron amparos, para lo cual se gastaron 15 millones de pesos "para poner unos conitos que hoy ni existen y nada más se robaron el dinero".

Abundó que, en la rehabilitación de la avenida Himno Nacional se invirtieron 100 millones de pesos, para poner cinco kilómetros de concreto hidráulico: "todavía nos sacaron amparos, entonces es gente que no tiene que hacer, que está chingando todos los días porque no quiere ver prosperar a San Luis Potosí y por mí que se vayan muy allá".

Al respecto, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Leticia Vargas Tinajero, informó que una asociación civil promovió un amparo con el cual se le prohibió a la dependencia intervenir en la ciclovía y los camellones, con lo cual se buscaba proteger la infraestructura para los ciclistas y los árboles.