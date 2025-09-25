Gallardo presenta su 4º Informe en Tamazunchale

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona rindió este jueves su 4° Informe en el municipio de Tamazunchale, como parte de los eventos programados en cada zona de la entidad.

El mandatario potosino destacó la inversión en la nueva ruta de MetroRed en la Huasteca, que va de Tamazunchale a Ciudad Valles; el trabajo en una Riviera Huasteca para detonar el turismo; la inversión en caminos y puentes, así como el impulso al aeropuerto de Tamuín.

Gallardo Cardona reafirmó su compromiso por seguir con labores de seguridad y realizar más proyectos y obras en la Zona Huasteca.