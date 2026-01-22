Gallardo promueve unidad recreativa y mejora viviendas

En Alaquines el cambio se vive y se siente, destacó el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, al dar arranque a la nueva Unidad Deportiva con una inversión de 10 millones de pesos que ofrecerá áreas para la activación física, el deporte y la convivencia comunitaria, y entregar un paquete de ampliación de vivienda que beneficia a más de 62 familias de siete comunidades.

El mandatario estatal resaltó que hoy la infraestructura y los programas sociales sin límites se llevan a todas las comunidades que, por décadas, permanecieron olvidadas y dio a conocer que este gobierno ya alcanzó las 100 unidades deportivas en todo el estado y que Alaquines tendrá una de las más grandes y mejor equipadas de toda la entidad.

Durante el banderazo de arranque, Ricardo Gallardo entregó un paquete de mejora de vivienda para 62 familias de los ejidos y localidades: Martínez, El Sabino, La Cañada, San José del Corito, Nueva Reforma, Olla del Durazno y Rancho del Pro, y expuso que este programa reducirá de manera significativa el rezago habitacional, al mejorar la calidad de vida de las familias mediante la construcción de cuartos adicionales y espacios que fortalecen la calidad de vida en cada hogar.

"Vamos a seguir construyendo un mejor San Luis Potosí, y el cambio va a seguir este año con una inversión histórica para la Zona Media", agregó al detallar que la unidad deportiva tendrá una inversión de 10 millones de pesos y contará con canchas de béisbol, futbol y basquetbol, gimnasio, juegos para niños, área para niños y espacios de sana reacción, obras sin límites para dignificar al municipio que contribuyen al crecimiento y desarrollo, para todas y todos.

