Gallardo propone hasta cinco años de cárcel a quien maltrate animales

Sanciones que contemplan hasta cinco años de cárcel, están contempladas en la propuesta que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó ante el Poder Legislativo para generar modificaciones al artículo 317 del Código Penal de San Luis Potosí, referente al maltrato a los animales domésticos, para su análisis y aprobación.

El mandatario estatal precisó que las sanciones hasta con cinco años de cárcel, serán para aquella persona que le quite la vida a un animal doméstico de manera dolosa y con un año de prisión a quien los lastime o lesione, "no se permitirá ni tolerará más su maltrato, abandono y explotación", asentó.

El mandatario Estatal acudió al Congreso del Estado en donde se entrevistó con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Luis Fernández Martínez a quien entregó la propuesta del Ejecutivo tendiente a proteger a las mascotas y animales sin dueño en el territorio potosino.

Abundó que es preocupante el incremento en el Estado durante los últimos meses de maltrato y abandono de animales domésticos, los casos más recientes el atropellamiento y muerte del perro "El Negro" en el Fraccionamiento Villa Magna, así como el asesinato de otro can comunitario en Villa de Jacarandas en la capital. También se debe proteger a los animales que son maltratados para labores de trabajo y que durante toda su vida son sobajados y terminan abandonados o sacrificados, como caballos y burros utilizados en las carretas recolectoras de basura, refirió.