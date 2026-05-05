Gallardo rehabilitará el camino a Sótano de Las Golondrinas

Luego de inaugurar el camino a San Pedro de las Anonas, en el municipio de Aquismón, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció el inicio de más obras de movilidad en dicha localidad y festejó a niñas y niños de Aquismón en el marco del Día de la Niñez, brindándoles momentos de sana diversión.

Ante un cálido recibimiento de las familias de la comunidad de Tamápatz, Ricardo Gallardo inició los trabajos de pavimentación con carpeta asfáltica del camino Tamápatz-La Laja, tramo importante que conduce al Sótano de las Golondrinas, uno de los destinos turísticos más atractivos de esta región potosina.

Destacó que, en el cambio que se vive y se siente, su administración mantiene un compromiso firme con el desarrollo integral de la región Huasteca, no solo mediante obras de infraestructura que mejoren la conectividad, sino también generando espacios de convivencia y bienestar para la niñez potosina, quienes representan el presente y futuro del estado.

Por ello, durante la convivencia con cientos de niñas, niños y sus padres de familia, el gobernador anunció la próxima construcción de un gran parque recreativo, en la cabecera municipal, que contará con amenidades deportivas para el desarrollo del talento local, además de que fortalecerá el esparcimiento familiar y social.

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Destacó que la rehabilitación del camino Tamápatz-La Laja permitirá un acceso más seguro y eficiente para visitantes y prestadores de servicios turísticos en sus más de 6 kilómetros rehabilitados, 3 mil 600 metros cuadrados de bacheo profundo, señalamientos viales y limpieza de cunetas, lo que generará mayor plusvalía en la zona, fortaleciendo la economía local con mayores oportunidades para las familias de Aquismón y sus comunidades cercanas.