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Garantiza EGC suficientes servicios para turistas en el centro

Se mantiene en funcionamiento la mayoría de estacionamientos y sanitarios públicos

Por Rolando Morales

Marzo 17, 2026 10:15 a.m.
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Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

El alcalde de Enrique Galindo Ceballos aseguró que el Centro Histórico de la capital potosina cuenta con una oferta suficiente de estacionamientos y servicios sanitarios para atender a los visitantes que se esperan durante la temporada de Semana Santa, aunque reconoció que aún existen áreas de mejora.

En el caso de los sanitarios públicos, el edil señaló que su operación corresponde en gran medida a la iniciativa privada, por lo que diversos establecimientos permiten el acceso a sus instalaciones para las personas que transitan por el primer cuadro de la ciudad. No obstante, admitió que hace falta ampliar este servicio.

Precisó que los espacios que dependen del Ayuntamiento, como los ubicados en mercados municipales, se encuentran en funcionamiento adecuado, salvo el del mercado República, que requiere mantenimiento.

Respecto a los estacionamientos, Enrique Galindo Ceballos destacó el crecimiento en la infraestructura disponible en los últimos años, lo que ha permitido ampliar la capacidad en el Centro Histórico. Mencionó como ejemplo los nuevos espacios habilitados en el edificio Piña, el hotel Panorama y la zona donde anteriormente se ubicaba el Cine Avenida.

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Indicó que tan solo estos tres puntos suman más de mil nuevos cajones de estacionamiento, lo que representa un incremento significativo en la oferta para visitantes. Aun así, reconoció que, ante la alta demanda propia de la temporada, la disponibilidad podría resultar insuficiente en ciertos momentos, aunque subrayó que ha habido una evolución importante en este rubro.

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