EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Marzo, un mes de acción firme por las mujeres: EGC

El edil reiteró la importancia de empoderar a las mujeres

Por Redacción

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Marzo, un mes de acción firme por las mujeres: EGC

En reunión con el Gabinete del Ayuntamiento de SLP, el Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, recordó que todo este mes que inicia está dedicado a la conmemoración del Día de la Mujer, también conocido como el 8M.

Subrayó el esfuerzo institucional para empoderar, pero también erradicar la violencia contra las mujeres en el Municipio. Además puntualizó que el próximo viernes 06 de marzo comienzan las conferencias magistrales con la psicóloga española, Silvia Olmedo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario a las 11 de la mañana. Asimismo, el Alcalde de San Luis Capital insistió en que serán más de 30 eventos los que se llevarán a cabo en distintas sedes, entre las que sobresalen Palacio Municipal, a los cuales pueden acudir no sólo las mujeres sino la población interesada en general. 

Díaz Salinas usa personal de Sedarh para limpiar su rancho, denuncian

De acuerdo con la queja ante Pulso, e personal fue presionado para realizar tareas particulares

México debe aprender del caso Irán: Alito Moreno

Señaló que hay necesidad de defender la libertad y el Estado de derecho frente a la violencia

Suman 29 casos de gusano barrenador en ganado: Sedarh

El vector contaminante proviene del sur del país, dijo Díaz Salinas

INE-SLP garantiza estar preparado para comicios de 2027

Liliana Díaz de León señaló que es una institución consolidada que se adaptará a eventuales cambios legales