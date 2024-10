Gasolina para diputados es un "acto de justicia", dice Serrano

Los vales de gasolina, más que un apoyo son un "acto de justicia", señaló el diputado Héctor Serrano Cortés del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en reacción a la solicitud de Ciudadanos Observando de retirar este apoyo económico a los diputados.

"Yo no lo vería como un apoyo a los diputados, lo vería como la posibilidad de que puedan transitar de forma exacta oportuna y correcta a favor de sus propios representados", señaló.

Comentó que se atenderá la solicitud de Ciudadanos Observando, como se atendería la solicitud de cualquier ciudadano, sin algún trato especial.

"Se le dará curso como lo hubiera presentado cualquier otro ciudadano, yo respeto también a las propias organizaciones, pero están a su derecho todos los ciudadanos de poder transmitir su sentir respecto a cualquier conducta que consideran no favorable", enfatizó Héctor Serrano.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), añadió que también se pedirá a los diputados no exceder el uso delos vales de gasolina a más de lo necesario, aspecto que será puesto a revisión.