Gasta Valles 140 mil en nochebuenas para plaza y Presidencia
Son cerca de mil 500 macetas que contienen la flor mexicana, alusiva a la Navidad
CIUDAD VALLES.- Alrededor de 140 mil pesos de flores de nochebuena erogó el Gobierno municipal para el adorno de la Plaza Principal y la Presidencia.
De acuerdo con información oficial, el costo de las más de mil 500 macetas que contienen la flor mexicana, alusiva a la Navidad, tuvieron un costo de alrededor de 140 mil pesos.
Este lunes, en la mañana, las flores y los maceteros fueron llegando en cargas a la plaza y comenzaron a ser parte del ornato.
Varios departamentos de Presidencia se afanan en arreglar también el Jardín Hidalgo, pues uno de los discursos políticos recurrentes del alcalde David Medina ha sido el de recuperar la plaza para las familias vallenses.
