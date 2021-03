Gasto de candidatos en redes sociales debe ser reportado: Córdova

Todas las cuentas de actores políticos en Facebook, generan reportes que permiten determinar si hay dinero o no invertido, y de existir, conocer los montos. "No es ilegal gastar dinero en redes sociales, lo que es ilegal, es no reportárselo a la autoridad electoral", señaló Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunado a ello, informó que, como parte del proceso de fiscalización en las campañas electorales, el INE trasciende el secreto bancario, fiduciario y fiscal, a través de información facilitada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e instancias financieras.

En conferencia de prensa virtual, indicó que el principal objeto de sanción de los partidos políticos en la fiscalización, corresponde a gastos no reportados, los cuales son cuantificados e incorporados a los topes, además de la sanción monetaria de no haberlos registrado.

Córdova Vianello refirió que el organismo autónomo nacional tiene un acuerdo con la empresa, que se suma a esquemas "que se han aceitado" en aras recibir la información requerida de todos los aspirantes a puestos de elección popular.

"No fiscalizamos a base de escopetazo, sino más bien de tiros de precisión. Además lo que hace el INE durante las campañas (...) es desplegar a su personal en campo para poder certificar lo que llamamos objeto de gasto", dijo.

En otro tema, dijo que ante el inicio de las campañas electoral federales, se está a la espera de que la Secretaría del Bienestar, facilite los planes de entrega y padrones de beneficiarios de los programas sociales operados, lo cual se replicó en los estados.

Explicó que la finalidad de la información servirá para verificar que no están siendo utilizado con fines políticos. "Todavía no la entregan (la Secretaría del Bienestar), yo confío en que el compromiso democrático que ha reiterado el presidente de la República, será atendido por el secretario del Bienestar", estimó.

Contextualizó que en días recientes el Consejo General del INE emitió medidas cautelares hacia un partido político -Movimiento de Regeneración Nacional- , a fin de evitar que se apropiara del programa de vacunación contra la Covid-19, porque es un esquema gubernamental, no de un instituto político.

Córdova Vianello sentenció que la inmunización frente a la pandemia del nuevo coronavirus y los apoyos del gobierno deben ajustarse a lo establecido en la Constitución, es decir, no suspender su entrega "pero en ningún momento" deben tener intenciones políticas.

"Los programas sociales no es que se suspendan durante las campañas electorales, pero no pueden ser utilizados en ningún momento con la intencionalidad política (...) yo estoy muy confiado en que los actores políticos van a respetar las reglas del juego democrático", recalcó.