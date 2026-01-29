Gasto había, pero oculto: Sara Rocha

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, afirmó que el señalamiento por el gasto en asesores y personal contratado por honorarios no obedece a un incremento reciente, sino a la publicación tardía de información que antes no estaba disponible en las plataformas de transparencia.

Sostuvo que desde su llegada al cargo, instruyó que se hiciera público todo el gasto del Poder Legislativo, al asegurar que no existe nada qué ocultar.

La diputada señaló que el Congreso es un órgano colegiado integrado por distintos partidos y áreas administrativas, por lo que consideró necesario transparentar la información de manera completa.

Indicó que actualmente se revisa lo publicado en las páginas oficiales y que al analizar los registros puede observarse desde cuándo están contratados los asesores, insistiendo en que se trata de personal que ha venido trabajando a lo largo de la Legislatura y no de nuevas contrataciones.

Rocha Medina rechazó que el número de asesores haya aumentado y afirmó que el Congreso opera con lo necesario.

Aseguró que, si las personas están contratadas, es porque son requeridas para el funcionamiento del Poder Legislativo, y reconoció que anteriormente no se subía toda la información.

Ciudadanos Observando evidenció que el Congreso destina 4.6 millones de pesos mensuales al pago de personal contratado por honorarios.