Rechazan aumento en el gasto por asesores en Congreso

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, afirmó que el señalamiento por el gasto en asesores y personal contratado por honorarios no obedece a un incremento reciente, sino a la publicación tardía de información que antes no estaba disponible en las plataformas de transparencia.

Sostuvo que, desde su llegada al cargo, instruyó que se hiciera público todo el gasto del Poder Legislativo, al asegurar que no existe nada que ocultar.

La diputada señaló que el Congreso es un órgano colegiado integrado por distintos partidos y áreas administrativas, por lo que consideró necesario transparentar la información de manera completa.

Indicó que actualmente se revisa lo publicado en las páginas oficiales y que al analizar los registros puede observarse desde cuándo están contratados los asesores, insistiendo en que se trata de personal que ha venido trabajando a lo largo de la legislatura y no de nuevas contrataciones.

Rocha Medina, también integrante de la JUCOPO rechazó que el número de asesores haya aumentado en el periodo reciente y afirmó que el Congreso opera con lo necesario. Aseguró que, si las personas están contratadas, es porque son requeridas para el funcionamiento del Poder Legislativo, y reconoció que anteriormente no se subía toda la información, situación que había sido señalada por los medios de comunicación.

Las declaraciones se dieron luego de que la organización civil Ciudadanos Observando evidenciara, con datos oficiales de la Plataforma Estatal de Transparencia, que el Congreso del Estado destina actualmente 4.6 millones de pesos mensuales al pago de personal contratado por honorarios, una cifra que, de acuerdo con la organización, no se había registrado en legislaturas anteriores.

Según el reporte, el Congreso cuenta con 211 personas contratadas bajo el esquema de honorarios como "auxiliares generales", sin que exista claridad sobre sus funciones ni mecanismos públicos para comprobar planes de trabajo.