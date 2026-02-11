GCE reporta calma en la Central de Abastos tras disturbios

Luego de los disturbios registrados en la Central de Abastos de San Luis Potosí, la Guardia Civil Estatal informó que la zona se mantiene en calma y bajo vigilancia.

En un comunicado de seguimiento, la corporación señaló que, tras la intervención realizada en coordinación con el Patronato del centro de comercio, no se reportan elementos lesionados de gravedad y las actividades continúan con normalidad.

Respecto a los hechos ocurridos, la GCE confirmó que cinco personas fueron detenidas, entre ellas tres menores de edad, por su probable responsabilidad en delitos como daños, lesiones, ultrajes a la autoridad y amenazas. Los involucrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, que definirá su situación jurídica.

LEA TAMBIÉN Riña en Abastos: corretean a policías y lesionan a uno (videos) También se informa de tres detenidos tras el altercado con cargadores

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La corporación indicó que mantiene presencia preventiva en el lugar para evitar nuevos incidentes.