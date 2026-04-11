Giran orden de aprehensión contra tres PPL por asesinato

Un juez de Control obsequió orden de aprehensión en contra de tres personas privadas de la libertad (PPL) por el reciente asesinato de un interno en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de La Pila, la cual fue cumplimentada por la Policía de Investigación (PDI) en días pasados.

El reporte más actualizado del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional identificó cuatro decesos en el sistema carcelario estatal potosino en el primer bimestre del 2026, uno de ellos durante una riña entre cuatro personas privadas de la libertad (PPL).

Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que los policías penitenciarios encontraron al interno sin vida y se dio vista a los Servicios Periciales para procesar el cadáver.

Posteriormente, al someter el cuerpo a la necropsia de ley, el dictamen pericial determinó que la causa de muerte se debió a asfixia, por lo cual, se inició una carpeta de investigación que concluyó en la judicialización y cumplimiento de la orden de detención de los implicados, precisó.

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"Están implicados tres personas que están privadas de la libertad (compañeros de celda del occiso)", complementó la fiscal general.

Además de afirmar que reportó el homicidio a las autoridades correspondientes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que la muerte de un interno en el Cereso de La Pila se estableció como dolosa hasta que la necropsia de ley lo identificó, pues cuando se encontró inerte no presentaba signos visibles de violencia.