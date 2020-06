Gobernador debe presentar terna para fiscal anticorrupción cuanto antes: Mendoza

La diputada local Sonia Mendoza Díaz, consideró necesario que, a la mayor brevedad posible, el titular del Poder Ejecutivo estatal presente una terna para que el Congreso designe a un nuevo fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción.

Dijo que es importante que se nombre al encargado de esta Fiscalía para que se brinde continuidad a las denuncias presentadas y así avanzar en el combate a la corrupción y la impunidad, tema que está entre las mayores exigencias de la ciudadanía.

"Creo que este no es un tema menor. A todos nos interesa que se les dé seguimiento a las denuncias tanto civiles como de agrupaciones, que están detenidas porque no hay un responsable o un titular de esa área. Es importante que el gobernador presente una terna cuanto antes para no detener el trabajo del Congreso del Estado", expresó.

En su opinión, para los perfiles que se propongan se debe tomar en cuenta que sean personas conocedoras de los temas de transparencia y rendición de cuentas, además de contar con preparación en materia de derecho.

"Creo que tendrían que ser varias cosas. El primer requisito es que sea un profesional y conocedor en materia de transparencia y rendición de cuentas. Otra es que, por supuesto, debe tener la carrera necesaria para la abogacía, o un experto en la materia para poder atender precisamente este tema tan importante y que no haya impunidad en el estado", puntualizó.

Reiteró que este cargo será importante para atender los temas de corrupción y terminar con la impunidad, que es una situación de hartazgo para los ciudadanos porque no se sancionan estos hechos conforme a la Ley.