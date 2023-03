Gobierno asumur la operación del aeropuerto de Tamuín para poder invertir

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 9 (EL UNIVERSAL).- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró este jueves en entrevista que el Gobierno de México no destinará recursos para el proyecto de la ampliación y reactivación del aeropuerto de Tamuín tal y como se había pactado.

Aunque hace apenas unas semanas el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, anunció en territorio potosino la inversión de 550 millones de pesos para la ampliación del Aeropuerto de Tamuín, el mandatario lamentó que no será así y el proyecto que se pretendía arrancara este mismo año, corre el riesgo de no efectuarse.

Gallardo Cardona expuso que la respuesta de la federación es que estos 550 millones de pesos deben ser aportados por la concesionaria Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), cuando este ente no tiene "ni un peso", por lo que descartó que desde la federación se vaya a cumplir el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El dinero que dijo Turismo federal pues no lo tienen y la concesionaria que era la que iba a poner los 550 millones de pesos, ahora nos salió con la trastada de que no tienen ni un peso, entonces la realidad es que es una obra que no se va a echar a jalar, solamente se hará si el estado entra a rescatarla, tenemos que rescatarla nosotros, San Luis tiene que tener un aeropuerto en la Huasteca".

Además, adelantó que ya se sostuvo un diálogo con los directivos de ASA, y el estado potosino está proponiendo de las arcas estatales los 550 millones que se requieren, esto a cambio de que el gobierno federal entregue la operación del aeropuerto a la administración estatal.

"El estado operaría el aeropuerto y el estado entraría con el dinero para poderlo hacer, para que se pueda cumplir el compromiso del Presidente (López Obrador) ya que ellos no pudieron cumplirlo, entonces ya se les hizo la propuesta y estamos a la espera de que contesten", añadió el gobernador potosino.

Finalmente, aseveró que no se le puede "meter" dinero del estado a este aeropuerto mientras la operación la siga teniendo el gobierno federal a través de ASA "es una concesionaria que no es nuestra, es ilógico que le vayamos a meter nosotros dinero, cuando ellos tienen la operación, nos tendrían que dar la operación para nosotros invertir los 500 millones de pesos que se necesitan", sentenció.