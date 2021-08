Gobierno carrerista heredará a Gallardo menos deuda de la que recibió: Finanzas

La administración estatal de Juan Manuel Carreras López, dejará al gobierno entrante de José Ricardo Gallardo Cardona un pasivo total por un 6 mil 077.6 millones de pesos, 28.6% menos del monto recibido de la gestión torancista. Además, a corto plazo no existe riesgo sobre las pensiones de los burócratas estatales, y hasta agosto no se cuenta con la reserva total para cubrir los aguinaldos de fin de año, estimada en alrededor de 500 millones de pesos.

Así lo reportó Daniel Pedroza Gaitán, titular de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado (Sefin) al comparecer ante el Poder Legislativo, quien planteó que, si bien será decisión de la próxima gestión, es necesario y conveniente recurrir a un crédito de corto plazo, a fin de salir de los compromisos inmediatos.

Detalló con corte a la segunda cuenta pública trimestral, entre otros rubros: 2 mil 370.3 millones de pesos, pasivos a corto plazo (pensiones y proveedores); 3 mil 698.7 millones de pesos, deuda bancaria; 2 mil 619.7 millones de pesos, pasivos del sector educativo; 692.3 millones de pesos, pasivos del sector salud.

"Yo creo que la siguiente administración tiene las condiciones económicas y financieras, para continuar con el desarrollo del Estado (...) ", dijo.

En uno de los cuestionamientos, Edgardo Hernández Contreras del PVEM, señaló la existencia de presuntas irregularidades por el manejo 7 mil 575 millones de pesos , relacionados con ingresos excedentes y 13 mil millones de pesos de libre disposición, según información de los reportes trimestrales del Ejecutivo.

Ante ello, anunció que reportará las observaciones a la Contraloría Interna entrante, incluso advirtió que, por tales señalamientos alguien debe de ir a prisión. Planteó al funcionario si estaría dispuesto a comparecer ante el Ministerio Público, dadas las pruebas que presentará.

Al respecto, Pedroza Gaitán reviró que, de ser el caso, está dispuesto a presentarse al Ministerio Público, y complementó que los ingresos etiquetados tienen un destino específico, y los de libre disposición (no etiquetados), la mayoría provenientes de participaciones, van a gastos irreductibles, por ejemplo, a nómina, pago de deuda pública y otros gastos de operación de esa índole.

Dijo que, si tuvieran ingresos adicionales, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera, tienen un destino establecido a pago de pasivos y deuda, y en proyectos de infraestructura, no en gasto de operación.

"Yo no logro encontrar esa diferencia (...) probablemente ahí esté esa diferencia de 7 mil millones de pesos (organismos descentralizados), pero no corresponde a egresos por recaudación propia a la que nosotros nos estamos refiriendo en la cuenta pública", señaló.

Sobre los aguinaldos, justificó que no hay liquidez porque se ha destinado para pagar los créditos quirografarios, consistente en mil 300 millones de pesos; y la disminución en las participaciones federales, ejemplo de ello, es que al momento San Luis Potosí tiene pendiente de recibir 400 millones de pesos, respecto de lo estimado.

Afirmó que se dejará un monto al nuevo gobierno, sin embargo, al momento no hay conocimiento de cuál será la cantidad. "No es lo óptimo, pero finalmente es algo que suele suceder (...) es un tema de liquidez (...) no está en riesgo", dijo.

Precisó que tal situación se ha notificado al equipo de entrega-recepción de Gallardo Cardona, por lo cual, no es una asignatura escondida o que puede considerarse como una sorpresa.

"Desafortunadamente en este momento, terminando el mes de agosto, no tenemos todavía la suficiencia de esa reserva como deberíamos de tenerla. Sí se les ha dado a conocer al equipo de recepción", asumió.