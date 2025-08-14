logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SU CORAZÓN

Fotogalería

CRISTO EN SU CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno de la Capital logra control del comercio informal en Centro Histórico

El diálogo con Nuestro Centro y Canaco ha sido fundamental para mantener el orden en el comercio ambulante.

Por Redacción

Agosto 14, 2025 11:01 p.m.
A
Gobierno de la Capital logra control del comercio informal en Centro Histórico

El Secretario General del Ayuntamiento, Fernando Chávez Méndez, señaló que las acciones permanentes de ordenamiento, así como el diálogo abierto con organismos empresariales y grupos de comerciantes, han permitido mantener el control del comercio informal en el primer cuadro de la ciudad, cuyo número no ha crecido en los últimos tres años y medio.

Fernando Chávez Méndez señaló que se atienden las expresiones de todos los comerciantes por igual, como la empresaria Alejandrina Cedillo. Sin embargo, la colaboración institucional que se ha realizado directamente con las dirigencias de las organizaciones Nuestro Centro y Canaco ha dado muy buenos resultados.

Afirmó que hay avances muy importantes con la participación de los representantes de organismos como Nuestro Centro y la Cámara Nacional de Comercio, lo que se sigue trabajando con metas muy claras a corto plazo y un plan de acción que se ejecuta al pie de la letra. Informó que recientemente se tuvo una reunión con la presidenta de Nuestro Centro, Mónica Heredia.

En este sentido, aclaró que el actual Gobierno Municipal no ha entregado ni un permiso más, ya que el compromiso es cuidar las principales calles y sitios emblemáticos del Centro Histórico, pero es una lucha diaria, porque los vendedores se mueven de un lugar a otro "pero el número no ha crecido", recalcó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otra parte, hizo notar que la atención al Centro Histórico no se limita solo al ambulantaje, es también limpieza, ordenamiento, alumbrado, seguridad y todos estos aspectos hay avances muy importantes, como lo reconoce la dirigencia de Nuestro Centro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno de la Capital logra control del comercio informal en Centro Histórico
Gobierno de la Capital logra control del comercio informal en Centro Histórico

Gobierno de la Capital logra control del comercio informal en Centro Histórico

SLP

Redacción

El diálogo con Nuestro Centro y Canaco ha sido fundamental para mantener el orden en el comercio ambulante.

Descarta MC cualquier alianza electoral de cara a 2027
Descarta MC cualquier alianza electoral de cara a 2027

Descarta MC cualquier alianza electoral de cara a 2027

SLP

Ana Paula Vázquez

Patricia Mercado defendió el crecimiento de ese partido en los últimos años

Cumple un mes fuga de aguas negras en San Andrés
Cumple un mes fuga de aguas negras en San Andrés

Cumple un mes fuga de aguas negras en San Andrés

SLP

Flor Martínez

Vecinos exigen solución urgente al Interapas

Zavala López niega acusaciones de corrupción
Zavala López niega acusaciones de corrupción

Zavala López niega acusaciones de corrupción

SLP

Samuel Moreno

El regidor capitalino se dijo abierto a cualquier investigación de la Contraloría