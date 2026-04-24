Gobierno de Pozos repara vialidades de acceso a la Z.I.

El gobierno de Villa de Pozos aclaró que no le corresponde reparar vialidades en la Zona Industrial debido a que ésta forma parte del municipio de la capital. Sin embargo, sí existe colaboración en temas como la protección civil y la atención de emergencias tal como sucedió en el reciente incendio de la empresa Polímeros Nacionales.

Si bien el parque productivo tiene una gran cercanía con el nuevo municipio, territorialmente no pertenece a éste, aunque gran parte de la población económicamente activa de Villa de Pozos trabaja en empresas de la Zona Industrial.

Por tanto, reparar las vialidades dañadas por las lluvias corresponde al Ayuntamiento de la capital en conjunto con el Gobierno del Estado.

Por su parte, el gobierno poceño ha procurado dar mantenimiento a vialidades de su propio territorio que son importantes para el tránsito de unidades de transporte de personal que diariamente van o vienen de la Zona Industrial.

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Además, se ha buscado mejorar el alumbrado público en esas vialidades e incluso aplicar operativos policiales para garantizar la seguridad de hombres y mujeres trabajadoras en sus traslados entre sus hogares y sus centros de trabajo.