Gobierno destaca condiciones del Parque Japonés en Tangamanga

El Gobierno del Estado informó que el Parque Japonés, ubicado en el Parque Tangamanga I, se mantiene como uno de los espacios más visitados de la capital potosina, al ofrecer un entorno para la contemplación y el contacto con la naturaleza.

De acuerdo con el comunicado, el sitio cuenta con arquitectura tradicional, puentes ornamentales y estanques con carpas koi, elementos que lo posicionan como un atractivo para visitantes locales y extranjeros.

Asimismo, se indicó que la comunidad japonesa ha participado en la conservación del espacio, contribuyendo al mantenimiento de sus características y al fortalecimiento de vínculos culturales.

Parque Japonés

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La administración estatal señaló que durante los fines de semana el parque recibe hasta cuatro mil visitantes diarios, quienes acuden principalmente a realizar actividades recreativas y de descanso.

El posicionamiento se da tras recientes señalamientos sobre el estado del lugar y la presencia de supuestos actos de vandalismo.