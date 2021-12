Gobierno espiará y perseguirá a ciudadanos y a medios que compartan imágenes delictivas

La Vocería de Seguridad Pública difundió en su muro de Facebook un video contra la difusión de imágenes violentas en el que advierte que el gobierno estatal utilizará infraestructura de espionaje cibernético a ciudadanos y medios de comunicación para perseguir lo que considera un delito, aunque no expone fundamento legal alguno donde eso quede establecido.

Este día, el muro de Facebook de la dependencia publicó un mensaje bajo el título "La seguridad es responsabilidad de todos" en el que pide no compartir imágenes e información violenta y no corroborada en redes sociales; y advierte "no seas parte de un delito", aunque no menciona qué ley o código ilegaliza esas acciones.

El mensaje viene acompañado de un video en el que informa que la difusión de imágenes y videos relacionados con hechos de sangre o acciones de presuntas organizaciones delictivas generan inquietud, temor, desinformación y psicosis.

Anuncia que desde el gobierno estatal, se hace un llamado a "la población y a responsables de portales electrónicos" a no difundir estas publicaciones a través de redes sociales.

Y luego señala que el gobierno estatal cuenta con la tecnología para "rastrear" sitios web, blogs, perfiles y números telefónicos, y así ubicar desde dónde se envía este tipo de material.

En esta parte, el video muestra secuencias del C5, el centro que concentra el monitoreo electrónico y con videocámaras del estado.

En cada hecho detectado, advierte la vocería, se iniciará una investigación para fincar, si se requiere, responsabilidades. También amenaza que esas malas prácticas pondrían en riesgo a familiares y personas.

"No seas parte de un delito", cierra el video, sin especificar el fundamento legal que tipifique las conductas que pide evitar.