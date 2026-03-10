logo pulso
MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

Gobierno estatal presume reducción de homicidios en SLP

Asegura que datos presentados en la conferencia presidencial colocan a la entidad como la de mayor disminución en el país

Marzo 10, 2026 11:27 a.m.
El Gobierno del Estado afirmó que San Luis Potosí registró una reducción de 86 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos durante el primer bimestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2025.

A través de un comunicado, la administración estatal señaló que este dato fue expuesto durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, presentó cifras sobre la incidencia de homicidios en el país.

Según el posicionamiento oficial, esta reducción colocaría a San Luis Potosí en el primer lugar nacional en disminución de este delito entre las 32 entidades federativas.

El Gobierno estatal atribuyó estos resultados a la estrategia de seguridad implementada, basada —según el comunicado— en acciones de prevención, inteligencia y coordinación con autoridades federales.

Las cifras forman parte de los reportes periódicos que el SESNSP difunde sobre la incidencia delictiva en el país.

Bajan homicidios dolosos 86% en SLP, dice el SESNSP

Junto con Quintana Roo y Aguascalientes, son los estados con reducción significativa de este delito

Alertan por incendios en SLP: la mayoría son provocados

