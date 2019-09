Gobierno federal no tiene fondo ni forma: Guajardo

Le ha ganado el poder, al presidente de la república mexicana, Andrés Manuel López Obrador, quien no ha podido atender de fondo y forma los problemas estructurales que guarda la nación, consideró el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera.

Al opinar sobre el primer informe de gobierno que el Jefe de la Nación, ofreció este domingo 1 de septiembre, sostuvo que ha sembrado más dudas que resultados ya que se ha caracterizado por ofrecer paliativos a los problemas de México, en lugar de atender de fondo los asuntos de interés nacional como la pobreza, marginación y crisis de inseguridad en que nos encontramos.

"Tan sólo hay que recordar los múltiples casos de funcionarios de primer nivel que han renunciado a su gobierno, quienes no pudieron conciliar con un presidente que es autoritario y ajeno a la autocrítica, escuchamos un informe con cifras alegres que no son reales y la prueba esta ceñida en que México no ha podido crecer económicamente en su gestión, estamos inmersos en una desaceleración económica, con desempleo, y por si fuera poco bañados en sangre, pues las condiciones de inseguridad en toda la nación son alarmantes, el ejemplo está en las 29 muertes que se registraron en un bar de Coatzacoalcos".

El legislador panista consideró que muchas de sus estrategias políticas se han quedado en el papel, pues no ha sabido gobernar, incluso se podría decir que tiene ensimismados a los gobiernos estatales a quienes mantiene abrumados porque no les suelta presupuesto para operar y ha estado desarticulando a las dependencias con el pretexto de combatir la corrupción y la impunidad, sin embargo lo que está generando es una severa crisis a la institucionalidad del país.

"Por donde quiera vemos asuntos por resolver, tan sólo los últimos hechos relacionados con el desabasto de medicina, los programas de salud que está cancelando y afectando a miles que se quedan sin tratamientos. En el caso de la Migración, está dejando a los Estados una responsabilidad sin precedentes, ya que tienen que responsabilizarse de miles que cruzan por el país, sin contar con recurso, buenos programas o las condiciones necesarias para ayudarlos, aquí querían instalar un Centro Migratorio sin saber las consecuencias que ello acarrearía, hasta ahora ha quedado pendiente este tema".

Finalmente lamentó que la Guardia Nacional sea una de las estrategias que presumió en su informe, toda vez que este año ha sido el más violento en la historia de México, con feminicidios, homicidios dolosos y una guerra sin fin entre grupos criminales.