Gobierno irá con diputados "verdes" para blindar el presupuesto de SLP

Se buscará entablar diálogo con la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, a fin de que no haya afectaciones al presupuesto de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2026, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

En entrevista, expuso que en los próximos días se dialogará con las y los legisladores federales, en aras de que consideren la situación de la entidad potosina, y a partir de ahí, no se descuide la partida presupuestal del próximo año.

Dijo que dicho instituto político ha tenido una participación importante en las determinaciones y procedencia de diferentes reformas legislativas del Poder Legislativo federal.

"El Partido Verde es la segunda fuerza en San Lázaro (Cámara de Diputados), y esa representatividad está siendo utilizada muy bien en favor de todos los mexicanos", asumió el funcionario estatal.

